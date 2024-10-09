Израиль назвал "Хезболлах" условие для прекращения огня

Израиль в качестве условия для введения режима прекращения огня на юге Ливана требует, чтобы движение "Хезболлах" сложило оружие и отвело свои силы к северу от границы двух стран.

Израиль в качестве условия для введения режима прекращения огня на юге Ливана требует, чтобы движение "Хезболлах" сложило оружие и отвело свои силы к северу от границы двух стран.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на дипломатические источники.

"Израиль требует, чтобы "Хезболлах" сложило оружие и отошло к северу от реки Литани в обмен на прекращение огня в Ливане", - утверждает один из собеседников.

Напомним, что ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей нескольких зданий, расположенных в районах Харет-Хрейк и Хадас в южном пригороде Бейрута, срочно эвакуироваться.