СМИ: Израиль направляет делегацию в Доху для переговоров с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить израильскую делегацию в Катар на переговоры по Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился отправить израильскую делегацию в Катар на переговоры по Газе. Переговорная группа отправится в Доху или 5 июля вечером, или же 6 июля утром.

Как передает Report, об этом сообщил местный 12-й телеканал со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Отмечается, что стимулом к началу нового раунда переговоров послужил положительный ответ ХАМАС на предложение о перемирии с Израилем.

"Теперь дело за переговорами, это возможно. Мы не должны упустить эту возможность", - заявляет неназваный источник.

В то же время он отмечает, что есть и существенные пробелы, и подчеркивает необходимость согласования ожиданий с общественностью, которая ждет немедленной сделки.

Саудовский канал Asharq со ссылкой на два палестинских источника сообщил, что в ближайшие дни в Дохе откроется раунд непрямых переговоров между ХАМАС и Израилем, целью которых станет согласование механизмов реализации ожидаемого соглашения о прекращении огня в Газе в соответствии с новым пересмотренным предложением.