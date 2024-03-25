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СМИ: Израиль может освободить более 700 палестинских заключенных

СМИ: Израиль может освободить более 700 палестинских заключенных Израиль в рамках потенциального соглашения о перемирии в Секторе Газа и освобождения захваченных боевиками ХАМАС заложников согласился освободить из тюрем более 700 палестинских заключенных.
Другие страны
25 марта 2024 г. 00:57
СМИ: Израиль может освободить более 700 палестинских заключенных

Израиль в рамках потенциального соглашения о перемирии в Секторе Газа и освобождения захваченных боевиками ХАМАС заложников согласился освободить из тюрем более 700 палестинских заключенных.

Как передает Report со ссылкой на The Jerusalem Post, среди них есть палестинцы, отбывающие наказание за терроризм и убийства граждан Израиля.

СМИ со ссылкой на израильских официальных лиц пишут, что речь идет о 700-800 заключенных, которые могут быть освобождены при договоренности между сторонами.

Среди осужденных террористов, которых Израиль согласился освободить, есть сотни отбывающих пожизненное заключение за убийство израильтян во время терактов, рассказал репортер Axios, аналитик CNN и вашингтонский корреспондент Walla Барак Равид.

Также указывается, что боевики ХАМАС со своей стороны освободят 40 заложников.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İsrail girovların azad edilməsi qarşılığında 700-dən çox fələstinli məhbusu azad edəcək

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