СМИ: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории.

Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Они подтвердили, что еврейское государство причастно к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных районах Ливана. Для этого Израиль создал несколько подставных компаний, которые якобы имели отношение к изготовлению пейджеров. При этом некоторые сотрудники этих предприятий даже не были в курсе, на кого они в действительности работают.

Одной из таких организаций являлась зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting, которая по контракту должна была производить пейджеры под брендом тайваньской компании Gold Apollo, отмечает ABC. Однако представитель венгерского правительства заявил телеканалу, что этих устройств в Венгрии не было, а BAC Consulting являлась лишь "торговым посредником" и не производила ничего на территории страны.

Источники ABC также сообщили, что Центральное разведывательное управление США считает такие операции слишком опасными для мирных граждан и поэтому отказывается от подобной тактики в своей деятельности.

Напомним, что 17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи. В различных частях Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Ливана в результате взрывов, произошедших в стране во вторник и среду, погибли 37 человек, пострадали свыше 708.