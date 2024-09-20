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СМИ: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

СМИ: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории.
Другие страны
20 сентября 2024 г. 06:22
СМИ: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источники.

Они подтвердили, что еврейское государство причастно к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных районах Ливана. Для этого Израиль создал несколько подставных компаний, которые якобы имели отношение к изготовлению пейджеров. При этом некоторые сотрудники этих предприятий даже не были в курсе, на кого они в действительности работают.

Одной из таких организаций являлась зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting, которая по контракту должна была производить пейджеры под брендом тайваньской компании Gold Apollo, отмечает ABC. Однако представитель венгерского правительства заявил телеканалу, что этих устройств в Венгрии не было, а BAC Consulting являлась лишь "торговым посредником" и не производила ничего на территории страны.

Источники ABC также сообщили, что Центральное разведывательное управление США считает такие операции слишком опасными для мирных граждан и поэтому отказывается от подобной тактики в своей деятельности.

Напомним, что 17 и 18 сентября в Ливане произошли многочисленные взрывы устройств связи. В различных частях Ливана взорвались рации, телефоны, а также устройства, работающие на солнечных батареях и литий-ионных аккумуляторах.

Согласно последним данным министерства здравоохранения Ливана в результате взрывов, произошедших в стране во вторник и среду, погибли 37 человек, пострадали свыше 708.

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