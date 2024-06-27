СМИ: Из-за израильских фосфорных бомб зона у границы с Ливаном непригодна для жизни

Почти ежедневные обстрелы Израилем объектов движения "Хезболлах" с применением запрещенных международным правом снарядов с белым фосфором сделали 5-километровую зону вдоль израильской границы с Ливаном непригодной для проживания.

Почти ежедневные обстрелы Израилем объектов движения "Хезболлах" с применением запрещенных международным правом снарядов с белым фосфором сделали 5-километровую зону вдоль израильской границы с Ливаном непригодной для проживания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Согласно радиолокационным и спутниковым данным, основные разрушения пришлись на 5-километровую зону к северу от так называемой "синей линии" - определенной ООН границы между Израилем и Ливаном. Отмечается, что в этом районе атаки ЦАХАЛ нанесли значительный ущерб не только военным объектам "Хезболлах", но и гражданской инфраструктуре, включая жилые дома и сельскохозяйственные угодья. Некоторые населенные пункты на юге Ливана близ границы с Израилем перестали существовать.

По оценкам FT, результаты бомбардировок "наводят на мысль, что Израиль хочет создать в Ливане буферную зону".