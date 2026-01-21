СМИ: Италия может отказаться от присоединения к "Совету мира"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может отказаться от участия в "Совете мира", инициированного президентом США Дональдом Трампом, поскольку формат этого органа противоречит положениям итальянской конституции.

Как передает Report, об этом пишет газета Corriere della Sera.

Издание отмечает, что ключевым препятствием является статья конституции, допускающая участие страны в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, но только на условиях равноправия государств. "Совет мира" же предполагает доминирующую роль США и не соответствует этому принципу.

"Иными словами, это полная противоположность "Совету мира", созданному Трампом, который будет primus inter pares (первым среди равных) в своего рода "частной ООН" со вступительным взносом в миллиард долларов", - говорится в статье. Как следствие, "это ведет Джорджу Мелони" к тому, чтобы отказаться от вступления в Совет. Предполагается, что для поддержания отношений с Белым домом Италия может выступить в статусе наблюдателя, и не подписывать какие-либо обязательств.