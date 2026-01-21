Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    СМИ: Италия может отказаться от присоединения к "Совету мира"

    Другие страны
    • 21 января, 2026
    • 13:10
    СМИ: Италия может отказаться от присоединения к Совету мира

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони может отказаться от участия в "Совете мира", инициированного президентом США Дональдом Трампом, поскольку формат этого органа противоречит положениям итальянской конституции.

    Как передает Report, об этом пишет газета Corriere della Sera.

    Издание отмечает, что ключевым препятствием является статья конституции, допускающая участие страны в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, но только на условиях равноправия государств. "Совет мира" же предполагает доминирующую роль США и не соответствует этому принципу.

    "Иными словами, это полная противоположность "Совету мира", созданному Трампом, который будет primus inter pares (первым среди равных) в своего рода "частной ООН" со вступительным взносом в миллиард долларов", - говорится в статье. Как следствие, "это ведет Джорджу Мелони" к тому, чтобы отказаться от вступления в Совет. Предполагается, что для поддержания отношений с Белым домом Италия может выступить в статусе наблюдателя, и не подписывать какие-либо обязательств.

    Италия "Совет мира" Джорджа Мелони Дональд Трамп
    KİV: İtaliya Sülh Şurasına qoşulmaqdan imtina edə bilər

    Последние новости

    13:33

    Трамп надеется на сотрудничество с Ильхамом Алиевым в стремлении достичь прочного глобального мира

    Внешняя политика
    13:32

    МЭА повысило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году

    Энергетика
    13:32

    Послы Словакии и Кыргызстана в Баку обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    13:30

    ММ ратифицирует соглашение о сотрудничестве в таможенной сфере между Азербайджаном и Иорданией

    Милли Меджлис
    13:28

    Натиг Мамедли: В Азербайджане сформирован механизм борьбы с дезинформацией

    Внутренняя политика
    13:22

    Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию о безопасности труда

    Милли Меджлис
    13:21

    В Баку начался суд над пластическим хирургом и анестезиологом

    Происшествия
    13:20

    МЭА повысило прогноз роста мировых поставок нефти в 2026 году до 2,5 млн баррелей

    Энергетика
    13:19

    На матч "Карабах" - "Айнтрахт" продано более 26 тыс. билетов

    Футбол
    Лента новостей