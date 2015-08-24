​ Истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение на севере страны

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Истребитель ВВС Индии МиГ-21 потерпел крушение на севере Индии в штате Джамму и Кашмир, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

"МиГ-21 "Бизон" ВВС Индии потерпел крушение в районе деревни Соибаг в округе Будгам сегодня утром, в результате происшествия никто не погиб", — сообщил агентству официальный представитель минобороны Индии полковник С.Д.Госвами.

Как сообщает агентство, пилоту удалось катапультироваться. Он был эвакуирован с места происшествия военным вертолетом.

Истребитель вылетел с аэродрома в Шринагаре и совершал тренировочный полет, отмечает PTI. Как сообщил Госвами, для расследования причин инцидента создана комиссия.