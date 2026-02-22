Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    СМИ: Ирландия может закупить французскую бронетехнику более чем на €1 млрд

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 02:19
    СМИ: Ирландия может закупить французскую бронетехнику более чем на €1 млрд

    Ирландия может в ближайшее время закупить у французского производителя вооружений KNDS France сотни единиц бронетехники.

    Как передает Report, об этом сообщает газета La Tribune Dimanche со ссылкой на источники.

    Речь идет о заказе, общая стоимость которого оценивается более чем в €1 млрд. Ирландия проявляет интерес к разведывательно-боевым машинам Jaguar, многоцелевым легким бронемашинам Serval, бронетранспортерам Griffon и самоходным артиллерийским установкам Caesar.

    По данным издания, контракт может быть подписан во время визита в Дублин министра Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, подготовка к которому уже ведется. По информации газеты, поездка может состояться в конце марта или начале апреля.

    La Tribune Dimanche отмечает, что Ирландия ранее не входила в число крупных покупателей французского вооружения: с 2015 по 2024 год страна заказала его "всего на €53,1 млн".

    Как уточняет издание, Дублин планирует обновить до 2030 года устаревающий парк бронетехники, включающий машины Piranha III американской компании General Dynamics и RG-32M южноафриканского производителя Denel. Помимо бронетехники KNDS, Ирландия также рассматривает возможность закупки других оборонных технологий, включая радары французской группы Thales.

    Ирландия Франция покупка бронетехника
    Лента новостей