СМИ: Ирландия может закупить французскую бронетехнику более чем на €1 млрд

Ирландия может в ближайшее время закупить у французского производителя вооружений KNDS France сотни единиц бронетехники.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Tribune Dimanche со ссылкой на источники.

Речь идет о заказе, общая стоимость которого оценивается более чем в €1 млрд. Ирландия проявляет интерес к разведывательно-боевым машинам Jaguar, многоцелевым легким бронемашинам Serval, бронетранспортерам Griffon и самоходным артиллерийским установкам Caesar.

По данным издания, контракт может быть подписан во время визита в Дублин министра Вооруженных сил Франции Катрин Вотрен, подготовка к которому уже ведется. По информации газеты, поездка может состояться в конце марта или начале апреля.

La Tribune Dimanche отмечает, что Ирландия ранее не входила в число крупных покупателей французского вооружения: с 2015 по 2024 год страна заказала его "всего на €53,1 млн".

Как уточняет издание, Дублин планирует обновить до 2030 года устаревающий парк бронетехники, включающий машины Piranha III американской компании General Dynamics и RG-32M южноафриканского производителя Denel. Помимо бронетехники KNDS, Ирландия также рассматривает возможность закупки других оборонных технологий, включая радары французской группы Thales.