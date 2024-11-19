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СМИ: Иран выразил готовность остановить обогащение урана

СМИ: Иран выразил готовность остановить обогащение урана Тегеран может отказаться от дальнейшего наращивания запасов обогащенного до 60% урана, если Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе не примет западную резолюцию антииранского характера.
Другие страны
19 ноября 2024 г. 20:29
СМИ: Иран выразил готовность остановить обогащение урана

Тегеран может отказаться от дальнейшего наращивания запасов обогащенного до 60% урана, если Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на этой неделе не примет западную резолюцию антииранского характера.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на доклад организации.

По его данным, Иран уже предпринял подготовительные шаги для прекращения обогащения.

Запасы обогащенного до 60% UF6 (гексафторид урана) с августа выросли с 164,7 кг до 182,3 кг. Согласно определению МАГАТЭ 42 кг обогащенного до 60% урана "теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении".

Тегеран также согласился рассмотреть возможность допуска в страну четырех дополнительных инспекторов МАГАТЭ, сообщает агентство.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что страна примет соответствующие меры в ответ на принятие Советом управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции, которую Тегеран сочтет враждебной.

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Версия на английском языке Iran signals readiness to halt uranium enrichment

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