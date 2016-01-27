СМИ: Иран подтвердил подготовку военных советников для защиты шиитских святынь в Сирии

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Тегеран подтвердил проведение подготовки военных советников для добровольной службы вместе с сирийскими правительственными войсками.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на командующего Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР) генерала Мохсена Каземейни.

По словам Каземейни, Иран чувствует себя обязанным направить военных советников в Сирию по запросу правительства Башара Асада для защиты шиитских святынь.

Как отмечает агентство, Тегеран отрицает наличие на сирийской территории иранских боевых подразделений, но признает наличие в Сирии военных КСИР в роли советников.