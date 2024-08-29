СМИ: Иран может нарастить запас урана для создания четырех атомных бомб

Иран продолжает наращивать запасы урана, которых, в случае дальнейшего обогащения, теоретически может хватить для создания атомного оружия.

Иран продолжает наращивать запасы урана, которых, в случае дальнейшего обогащения, теоретически может хватить для создания атомного оружия.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ежеквартальный доклад Международного агентства по атомной энергии.

"Запасы обогащенного до 20% UF6 (гексафторид урана - ред.) выросли с 62,6 кг до 813,9 кг, а запасы обогащенного до 60% UF6 - с 22,6 кг до 164,7 кг. Согласно определению МАГАТЭ, 42 кг обогащенного до 60% урана теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении", - пишет агентство.

Отмечается, что теоретически Ирану потребовалось бы еще 2 кг обогащенного до 60% урана, чтобы материала при дальнейшем обогащении хватило на четыре атомные бомбы.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил сожаление по поводу решения Тегерана отозвать несколько инспекторов данного агентства. Организация также отметила, что Иран так и не объяснил происхождение следов урана на некоторых объектах. Гросси отметил, что рассчитывает посетить Иран и наладить диалог с властями страны.