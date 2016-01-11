СМИ: Иран демонтировал ядро реактора в Араке

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Иранские специалисты, в соответствии со своими обязательствами по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), завершили работы по демонтажу ядра тяжеловодного реактора в Араке.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское информационное агентство Fars.

"Каландр (корпуса реактора - прим. ТАСС) тяжеловодного реактора в Араке был снят сегодня, - цитирует агентство слова информированного источника. - Операция была завершена сегодня, и ядро было зацементировано".

Демонтаж ядра реактора теперь должно подтвердить Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Реконфигурация реактора в Араке является одним из аспектов всеобъемлющего соглашения Ирана с "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), которое было выработано в июле 2015 года в Вене. Документ предусматривает, что "Иран не будет заниматься дальнейшим строительством на существующем недостроенном реакторе на основе его первоначального проекта" и "снимет существующий каландр". Он также должен быть приведен в нерабочее состояние путем заливки в него бетона. Эти меры должны быть выполнены до "дня имплементации" СВПД.

В результате реконструкции реактор не сможет нарабатывать оружейный плутоний.