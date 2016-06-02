Иракский военный самолет потерпел крушение близ Фаллуджи

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Иракский военный самолет потерпел крушение близ иракского города Эль-Фаллуджа, большая часть которого до сих пор удерживается боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

По его данным, разведывательный самолет иракской армии потерпел крушение на северо-западе города Эль-Фаллуджа. Отмечается, что военный самолет упал близ района Эс-Саклявия. О причинах инцидента информации пока не поступало.