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    Иракский военный самолет потерпел крушение близ Фаллуджи

    Разведывательный самолет иракской армии потерпел крушение на северо-западе города Эль-Фаллуджа

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ Иракский военный самолет потерпел крушение близ иракского города Эль-Фаллуджа, большая часть которого до сих пор удерживается боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), передает Report со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира".

    По его данным, разведывательный самолет иракской армии потерпел крушение на северо-западе города Эль-Фаллуджа. Отмечается, что военный самолет упал близ района Эс-Саклявия. О причинах инцидента информации пока не поступало.

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