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    СМИ: Иракские войска отбили у ИГ большую часть Рамади

    Правительственные силы Ирака установили контроль над значительной частью города

    Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Правительственные силы Ирака установили контроль над значительной частью города Рамади, который до сих пор полностью находился в руках группировки "Исламское государство" (ИГ). 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник агентство AFP. Оно ссылается на заявление официальных представителей властей Ирака.

    Потеря Рамади считается одним из наиболее крупных провалов властей Ирака и коалиции в борьбе с радикалами.

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