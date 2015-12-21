СМИ: Иракская армия в ближайшие часы начнет операцию по освобождению города Рамади от ИГ

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Иракская армия в ближайшие часы начнет операцию против группировки "Исламское государство" (ИГ) в городе Рамади на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters.

В воскресенье центр военной информации Ирака сообщил, что самолеты ВВС страны сбросили в центре города листовки с призывом к гражданам покинуть город в течение трех суток.

По данным источников телеканала "Аль-Джазира", продолжение операции против ИГ в городе откладывалось, так как там все еще оставались мирные жители. Правительство Ирака заявило о начале широкомасштабной операции по освобождению провинции Анбар от формирований группировки ИГ в середине июля, однако долгое время добиться прогресса в этом направлении не удавалось.