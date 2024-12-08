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СМИ: Ирак закрыл КПП "Эль-Каим" на границе с Сирией

СМИ: Ирак закрыл КПП "Эль-Каим" на границе с Сирией Ирак полностью закрыл КПП "Эль-Каим" на границе с Сирией, через который накануне перешли сотни сирийских военных.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 13:54
СМИ: Ирак закрыл КПП Эль-Каим на границе с Сирией

Ирак полностью закрыл КПП "Эль-Каим" на границе с Сирией, через который накануне перешли сотни сирийских военных.

Как передает Report, с таким утверждением выступило иракское агентство INA.

По его данным, власти страны также приняли дополнительные меры для укрепления своей стороны границы с Сирией, в том числе установили там тепловизионные камеры.

Ранее информационный портал Shafaq News проинформировал, что иракские власти возводят палаточный лагерь для размещения солдат ВС Сирии, перешедших границу страны накануне и утром в воскресенье, решение об их дальнейшей судьбе пока не принято.

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