СМИ: Ирак принял более 1 тыс. военных армии Сирии

Ирак принял более 1 тыс. военнослужащих армии Сирии, перешедших через КПП "Эль-Каим" в провинцию Анбар на западе арабской республики.

Ирак принял более 1 тыс. военнослужащих армии Сирии, перешедших через КПП "Эль-Каим" в провинцию Анбар на западе арабской республики.

Как передает Report, об этом сообщило агентство INA со ссылкой на источник в силах безопасности.

По его словам, солдаты были приняты, им была оказана необходимая помощь.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 27 ноября. После трехдневных боев повстанцы вошли во второй по значимости город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате продолжительных боевых действий. Власти 30 ноября заявили о выводе правительственных войск из города.

Ряд СМИ утверждали, что сирийская армия не смогла оказать значительного сопротивления повстанцам. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что правительственные силы в некоторых местах оказались "почти разгромлены".

По неподтвержденным данным, оппозиционеры находятся на подступах к Дамаску.