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СМИ: Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram в стране

СМИ: Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram в стране Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram и приложения для потокового вещания Bigo Live в стране из-за возможного распространения порнографии и продвижения азартных игр в интернете.
Другие страны
29 августа 2024 г. 10:12
СМИ: Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram в стране

Индонезия рассматривает возможность блокировки Telegram и приложения для потокового вещания Bigo Live в стране из-за возможного распространения порнографии и продвижения азартных игр в интернете.

Как передает Report, об этом сообщает издание Jakarta Globe со ссылкой на министра коммуникаций и информации Бури Ари Сетиади.

По его информации, министерство уже вынесло строгие предупреждения обеим платформам.

Однако министр заявил, что ответы Telegram и Bigo Live оказались "неадекватными".

"Я бы предпочел немедленно закрыть Bigo Live и Telegram, но сначала команда должна провести дополнительные исследования. Мы действуем на основе доказательств, собранных нашей командой. Если мы обнаружим доказательства [наличия] порнографии или рекламы азартных игр, мы приступим к блокировке платформ ", - подчеркнул он.

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