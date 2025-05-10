СМИ: Индия ударила по трем авиабазам Пакистана

Индия нанесла несколько ракетных ударов по трем авиабазам Пакистана.
Как передает Report, об этом, как сообщает телеканал Geo TV, в ходе пресс-конференции заявил начальник Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чоудри.
По его словам, ракетные удары были нанесены по авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Рафики. Объекты ВВС Пакистана целы и находятся в безопасности. Он назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион.
"Ждите нашего ответа", - приводит телеканал слова Чоудри.