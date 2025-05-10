СМИ: Индия ударила по трем авиабазам Пакистана

Индия нанесла несколько ракетных ударов по трем авиабазам Пакистана.

Индия нанесла несколько ракетных ударов по трем авиабазам Пакистана.

Как передает Report, об этом, как сообщает телеканал Geo TV, в ходе пресс-конференции заявил начальник Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чоудри.

По его словам, ракетные удары были нанесены по авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Рафики. Объекты ВВС Пакистана целы и находятся в безопасности. Он назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион.

"Ждите нашего ответа", - приводит телеканал слова Чоудри.