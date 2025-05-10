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СМИ: Индия ударила по трем авиабазам Пакистана

СМИ: Индия ударила по трем авиабазам Пакистана Индия нанесла несколько ракетных ударов по трем авиабазам Пакистана.
Другие страны
10 мая 2025 г. 03:59
СМИ: Индия ударила по трем авиабазам Пакистана

Индия нанесла несколько ракетных ударов по трем авиабазам Пакистана.

Как передает Report, об этом, как сообщает телеканал Geo TV, в ходе пресс-конференции заявил начальник Межведомственной службы по связям с общественностью Вооруженных сил Пакистана Ахмед Шариф Чоудри.

По его словам, ракетные удары были нанесены по авиабазам Нур-Хан, Мюрид и Рафики. Объекты ВВС Пакистана целы и находятся в безопасности. Он назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион.

"Ждите нашего ответа", - приводит телеканал слова Чоудри.

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Версия на азербайджанском языке Hindistan təyyarələri Pakistanın üç aviabazasına raket zərbələri endirib

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