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    ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в столице Бангладеш

    В результате терактов в Бангладеш пострадали более 100 человек

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за произошедшие в столице Бангладеш три взрыва. Как cообщает Report со ссылкой на ТАСС, такую информацию предоставила организация SITE, которая ведет мониторинг активности исламских боевиков в интернете.

    В результате терактов в Бангладеш погиб 12-летний подросток, более 100 человек пострадали. Взрывы прогремели в центре обучения для шиитов, где собрались около 25 тыс. человек, чтобы провести траурную церемонию - Ашуру.

    Отмечается, что взрывы были произведены с помощью самодельных устройств, их было по меньшей мере пять, но взорвались только три.

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