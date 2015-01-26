Группировка "Исламское государство" казнила японского заложника

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Радиостанция "Исламского государства" в эфире в интернете подтвердила казнь одного из японских заложников Харуны Юкавы, cообщает Report со ссылкой на телекомпанию NHK.

"Группировка "Исламское государство" привела угрозу в исполнение и казнила японского заложника. Второй заложник в видеоролике объявил о казни Юкавы. Второй заложник обратился к семье с просьбой оказать давление на свое правительство для освобождения его в обмен на освобождение из тюрьмы Саджиды ар-Ришауи", — цитирует сообщение радиостанции японская телекомпания NHK.

В субботу в сети появилось видео со вторым заложником — японским журналистом Кэндзи Гото, на котором он держит в руках фотографии обезглавленного тела и сообщает о казни заложника Харуны Юкавы. Голос за кадром, который скорее всего, принадлежит Гото, на английском языке сообщает о гибели Юкавы и об изменении требований: теперь вместо уплаты выкупа в 200 млн. долларов за жизнь Гото необходимо освободить из тюрьмы террористку-смертницу Саджиду ар-Ришауи. Она приговорена к смертной казни по делу о терактах в Аммане, в результате которых погибли более 60 человек.