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    Хуситы обменяют двух граждан США на свою делегацию

    Движение Ансар Алла передаст двух американцев через оманские власти, выступившие посредником

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы в Йемене согласились освободить двух подозреваемых в шпионаже граждан США в рамках переговоров по возвращению своей делегации домой из Омана.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Движение "Ансар Алла" передаст двух американцев через оманские власти, выступившие посредником", - сообщил источник о новых деталях сделки.

    По его словам, американцев вывезут из Йемена на том же оманском самолете, который сначала доставит хуситов в Сану - контролируемую повстанцами столицу Йемена.

    Он добавил, что один из двух подозреваемых, которых хуситы согласились отпустить - директор языковой школы Exceed Language в Сане. По подозрению в шпионаже его задержали в сентябре. Хуситы считают, что он передавал арабской коалиции сведения о возможных местах для авиаударов.

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