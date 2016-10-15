Хуситы обменяют двух граждан США на свою делегацию

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ Повстанцы-хуситы в Йемене согласились освободить двух подозреваемых в шпионаже граждан США в рамках переговоров по возвращению своей делегации домой из Омана.
Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.
"Движение "Ансар Алла" передаст двух американцев через оманские власти, выступившие посредником", - сообщил источник о новых деталях сделки.
По его словам, американцев вывезут из Йемена на том же оманском самолете, который сначала доставит хуситов в Сану - контролируемую повстанцами столицу Йемена.
Он добавил, что один из двух подозреваемых, которых хуситы согласились отпустить - директор языковой школы Exceed Language в Сане. По подозрению в шпионаже его задержали в сентябре. Хуситы считают, что он передавал арабской коалиции сведения о возможных местах для авиаударов.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook