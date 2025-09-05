Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    СМИ: Холера поразила 96% территории Йемена

    Другие страны
    • 05 сентября, 2025
    • 16:07
    СМИ: Холера поразила 96% территории Йемена

    Случаи холеры массово фиксируют на 96% территории Йемена на фоне ударов со стороны США и их союзников и прекращения гуманитарной помощи.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на медиков и экспертов.

    По оценке замглавы представительства Всемирной организации здравоохранения в Йемене Нухи Махмуд, эта вспышка холеры "остается самой ужасной в мире". Специалист отметила, что с января по середину июля в Йемене было выявлено 50 тыс. предполагаемых случаев заражения и зафиксировано 149 летальных исходов.

    Как сообщает газета, авиаудары по медицинским учреждениям сильно усложняют оказание помощи больным и раненым.

    Кроме того, администрация Трампа сократила объемы помощи Йемену, что привело к нехватке медикаментов и медицинского оборудования. Из-за этого более трети всех больниц Йемена прекратили работу. По данным ООН, около 80% населения страны зависят от иностранной поддержки и более половины этой помощи поступало из США. Газета сообщает, что разрушенная инфраструктура и нехватка медикаментов приводят к тому, что даже легко поддающиеся лечению в нормальных условиях случаи холеры становятся смертельно опасными.

    Как отмечает The Washington Post, самая масштабная вспышка холеры в современной истории произошла в Йемене с 2016 по 2022 годы. Тогда в стране было зарегистрировано около 2,5 млн случаев подозрения на холеру.

    Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой. 

    Йемен Хусиы холера ООН
    Media: Cholera affected 96% of Yemen

    Последние новости

    17:16

    Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августа

    Энергетика
    17:15

    МИД Украины: Требования России о гарантиях безопасности абсурдны

    Другие страны
    17:14

    Азербайджан и Венгрия подписали три документа по итогам заседания межправкомиссии

    Бизнес
    17:12

    Каллас обсудила с Аракчи доступ МАГАТЭ к иранским ядерным объектам и отношения с ЕС

    Другие страны
    17:10

    Сахиль Бабаев: Новые транспортные коридоры в регионе позволят расширить сотрудничество с Венгрией

    Бизнес
    17:03

    ADSEA: За ненадлежащее управление сточными водами будет налагаться штраф до 12 500 манатов

    Инфраструктура
    16:50

    В турецкой Бурсе вспыхнул лесной пожар

    В регионе
    16:41

    В Новханы задержаны лица, занимающиеся незаконной ловлей рыбы

    АПК
    16:36

    Посольство Украины в Азербайджане поблагодарило за помощь детям ко Дню благотворительности

    Социальная защита
    Лента новостей