СМИ: Холера поразила 96% территории Йемена

Случаи холеры массово фиксируют на 96% территории Йемена на фоне ударов со стороны США и их союзников и прекращения гуманитарной помощи.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на медиков и экспертов.

По оценке замглавы представительства Всемирной организации здравоохранения в Йемене Нухи Махмуд, эта вспышка холеры "остается самой ужасной в мире". Специалист отметила, что с января по середину июля в Йемене было выявлено 50 тыс. предполагаемых случаев заражения и зафиксировано 149 летальных исходов.

Как сообщает газета, авиаудары по медицинским учреждениям сильно усложняют оказание помощи больным и раненым.

Кроме того, администрация Трампа сократила объемы помощи Йемену, что привело к нехватке медикаментов и медицинского оборудования. Из-за этого более трети всех больниц Йемена прекратили работу. По данным ООН, около 80% населения страны зависят от иностранной поддержки и более половины этой помощи поступало из США. Газета сообщает, что разрушенная инфраструктура и нехватка медикаментов приводят к тому, что даже легко поддающиеся лечению в нормальных условиях случаи холеры становятся смертельно опасными.

Как отмечает The Washington Post, самая масштабная вспышка холеры в современной истории произошла в Йемене с 2016 по 2022 годы. Тогда в стране было зарегистрировано около 2,5 млн случаев подозрения на холеру.

Холера - особо опасная инфекционная болезнь, вызываемая холерными вибрионами. Она возникает при попадании в организм возбудителя с зараженными пищей или водой.