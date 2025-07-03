СМИ: "Хезболлах" готова разоружиться, если Израиль покинет Ливан

Движение "Хезболлах" готово передать армии страны свое вооружение, в том числе тяжелое, однако для этого Израиль должен покинуть территорию Ливана.

Движение "Хезболлах" готово передать армии страны свое вооружение, в том числе тяжелое, однако для этого Израиль должен покинуть территорию Ливана.

Как передает Report, с таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По информации его источников, движение "согласилось с предложением президента Ливана" Джозефа Ауна о постепенном разоружении и отводе своих сторонников к северу от реки Литани в обмен на возвращение израильских военных к международно признанным границам между странами. Движение также запросило "надежные гарантии ненападения" со стороны Израиля.

Напомним, что 1 июля новостной портал Lebanon 24 объявил, что руководство Ливана одобрило предложенный США пошаговый план урегулирования конфликта с Израилем, который предусматривает разоружение "Хезболлах" в обмен на вывод израильских войск с юга страны к ноябрю нынешнего года.

Посол США в Турции Том Барак, выступающий в роли посредника между Ливаном и Израилем, прибудет с дипломатической миссией в Бейрут 7-10 июля. Он встретится с президентом республики, премьер-министром Навафом Саламом и спикером парламента Набихом Берри.