СМИ: ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников

Палестинское движение ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе воскресного обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Палестинское движение ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе воскресного обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил израильский новостной портал Ynet .

Обнародование имен заложников, которые должны быть освобождены в ходе воскресного обмена, задерживается по "техническим причинам", сообщил Ynet поздно вечером в субботу представитель ХАМАС. По его словам, связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется "физически с помощью курьеров", что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов. Окончательный список потребует одобрения лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара, прежде чем он будет передан, добавил представитель движения.