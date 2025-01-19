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СМИ: ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников

СМИ: ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников Палестинское движение ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе воскресного обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
19 января 2025 г. 07:19
СМИ: ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников

Палестинское движение ХАМАС по техническим причинам задержало передачу Израилю списка заложников, которых планируется освободить в ходе воскресного обмена в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщил израильский новостной портал Ynet.

Обнародование имен заложников, которые должны быть освобождены в ходе воскресного обмена, задерживается по "техническим причинам", сообщил Ynet поздно вечером в субботу представитель ХАМАС. По его словам, связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется "физически с помощью курьеров", что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов. Окончательный список потребует одобрения лидера ХАМАС Мухаммеда Синвара, прежде чем он будет передан, добавил представитель движения.

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