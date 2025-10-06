СМИ: ХАМАС настаивает на освобождении из тюрьмы шести палестинских деятелей

Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    • 06 октября, 2025
    • 18:31
    Движение ХАМАС продолжает настаивать на том, чтобы в рамках сделки с Израилем из тюрем были освобождены по меньшей мере шесть видных палестинских деятелей.

    Как передает Report, с таким утверждением выступил египетский телеканал Al-Ghad.

    По его информации, радикалы требуют, чтобы в списки заключенных, которые выйдут на свободу в обмен на израильских заложников, были включены, в том числе, один из лидеров движения ФАТХ Марван Баргути и генеральный секретарь Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) Ахмед Саадат. В рамках переговоров, которые пройдут в понедельник вечером в египетском городе Шарм-эш-Шейх, ХАМАС планирует в первую очередь обсудить именно вопросы обмена и прекращения огня в секторе Газа.

    Телеканал отметил, что представители движения до начала консультаций потребовали от египетских посредников надавить на Израиль и добиться от него гарантий невозобновления боевых действий в анклаве. Руководство ХАМАС также выразило опасения, что переговорный процесс может затянуться по вине израильского правительства.

    Ранее близкое к радикалам палестинское агентство Maan проинформировало, что движение на переговорах в Шарм-эш-Шейхе потребует, чтобы израильские власти не имели возможности изменять списки палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые должны быть выпущены на свободу в обмен на заложников. Более того, отмечало Maan, ХАМАС хочет лишить Израиль права вето по наиболее одиозным заключенным, отбывающим длительные или пожизненные сроки.

