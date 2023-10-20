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СМИ: ХАМАС готов отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня

СМИ: ХАМАС готов отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня Боевики палестинского радикального движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня.
Другие страны
20 октября 2023 г. 16:23
СМИ: ХАМАС готов отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Фрэнк Гарднер в соцсети "X".

По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что не видит подвижек по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников. По его словам, Израиль требует от радикалов "в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков".

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Версия на английском языке Media: Hamas ready to release some of hostages in exchange for ceasefire

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