СМИ: ХАМАС готов отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня.

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Фрэнк Гарднер в соцсети "X".

По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.

Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что не видит подвижек по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников. По его словам, Израиль требует от радикалов "в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков".