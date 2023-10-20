СМИ: ХАМАС готов отпустить часть заложников в обмен на прекращение огня

Боевики палестинского радикального движения ХАМАС проинформировали Израиль о готовности отпустить часть удерживаемых ими заложников в обмен на немедленное прекращение огня.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент британской вещательной корпорации Би-би-си Фрэнк Гарднер в соцсети "X".
По его словам, на данный момент стороны не достигли соглашения по этому вопросу.
Ранее израильский посол в России Александр Бен Цви заявил ТАСС, что не видит подвижек по освобождению удерживаемых ХАМАС заложников. По его словам, Израиль требует от радикалов "в одностороннем порядке освободить женщин, детей, стариков".