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СМИ: ХАМАС будет передавать списки заложников по пятницам

СМИ: ХАМАС будет передавать списки заложников по пятницам Палестинское движение ХАМАС будет по пятницам передавать посредникам списки заложников, которых радикалы намерены освобождать по субботам в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.
Другие страны
19 января 2025 г. 16:47
СМИ: ХАМАС будет передавать списки заложников по пятницам

Палестинское движение ХАМАС будет по пятницам передавать посредникам списки заложников, которых радикалы намерены освобождать по субботам в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал N12 со ссылкой на израильские источники.

Отметим, что первый этап прекращения огня в секторе Газа начался 19 января в 13:15 по Баку после трехчасовой задержки, которая была вызвана тем, что движение ХАМАС не успевало передать посредникам имена освобождаемых сегодня заложников. ХАМАС передало список имен трех первых освобождаемых в рамках сделки заложников с опозданием на 18 часов.

По данным СМИ, ХАМАС в свою очередь ждет список 90 заключенных, которых Израиль должен освободить сегодня в рамках данного соглашения. Уточняется, что в соответствии с соглашением, в обмен на освобождение одного израильского заложника должны быть освобождены 30 палестинцев.

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