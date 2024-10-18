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СМИ: Халед Машаль стал новым главой ХАМАС после гибели Синвара

СМИ: Халед Машаль стал новым главой ХАМАС после гибели Синвара Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль возглавил организацию после уничтожения израильской армией председателя политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.
Другие страны
18 октября 2024 г. 07:51
СМИ: Халед Машаль стал новым главой ХАМАС после гибели Синвара

Глава представительства палестинского движения ХАМАС за рубежом Халед Машаль возглавил организацию после уничтожения израильской армией председателя политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

Как передает Report, об этом сообщил со ссылкой на источники ливанский новостной портал LBCI.

Источники подтвердили, что Халед Машаль взял на себя роль исполняющего обязанности главы движения и теперь он отвечает за все коммуникации с ключевыми сторонами, участвующими в переговорах по вопросам освобождения заложников. Источники также указали, что "руководство ХАМАС проинформировало турецких, катарских и египетских чиновников о смерти Синвара в результате операции в Тель-эль-Султане и подчеркнуло, что после его убийства переговоры об обмене пленными и прекращении войны будут становиться все более трудными", пишет портал.

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