​СМИ: Хакеры ИГ получили доступ к базе данных военных США

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Группа хакеров, заявляющих о своей причастности к деятельности радикальной группировки "Исламское государство" (ИГ), опубликовала, предположительно, личные данные сотен сотрудников вооруженных сил и госслужащих США и призвала боевиков организовывать нападения на них, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Хакеры заявили, что владеют данными об именах, адресах электронной почты, паролях и телефонных номерах сотрудников ВВС, НАСА и портовых властей штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, а также данными кредитных карт нескольких сотрудников госдепа.

"Нам известно об этом сообщении, но мы на данный момент не можем подтвердить его достоверность. Наша главная задача - безопасность тех, кто состоит на службе", - цитирует телеканал NBC News представителя минобороны США.

Компания Flashpoint Intelligence, занимающаяся вопросами кибербезопасности, сообщила телеканалу, что если данная хакерская атака реальна, то это будет значить, что группировка ИГ с большим усердием взялась за распространение личной информации с целью одиночных нападений.