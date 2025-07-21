СМИ: Хакеры атаковали ведомства США из-за уязвимости программы Microsoft

Хакеры атаковали правительственные ведомства, а также фирмы США благодаря уязвимости программы SharePoint компании Mircosoft.
Как передает Report, об этом сообщает газета
"Хакеры воспользовались крупной брешью в безопасности широко используемого серверного программного обеспечения Microsoft для проведения глобальной атаки на правительственные агентства и компании за последние несколько дней", - пишет издание.
По его информации, под удар попали ведомства общенационального и регионального уровней, университеты, энергетические компании.
Газета пишет, что в США, а также Канаде и Австралии начали расследование уязвимости серверов SharePoint.
При этом, как указывает издание, Microsoft пока не выпустила обновление, чтобы исправить ситуацию.
Газета пишет, что до сих пор неясно, кто именно совершил взлом и какова его конечная цель.