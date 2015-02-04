СМИ: Греция отвергла требование Берлина по выполнению прежних договоренностей с "тройкой"

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Греция отвергла требование Берлина о необходимости выполнения новым правительством соглашений с "тройкой" международных кредиторов - ЕС, ЕЦБ и МВФ, заключенных предыдущим кабинетом министров. Об этом, как передает Report со ссылкой на ТАСС, сообщили источники в правительстве Афинскому информационному агентству (АНА).

"Правительственные источники в Афинах выражают мнение, что жесткие позиции, сформулированные в документе министерства финансов Германии, распространенном агентством Reuters, "показывают, что германское правительство официально вступило в переговоры, - пишет АНА. - Эти позиции полностью отвергаются Афинами".