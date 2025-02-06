СМИ: Google откажется от инклюзивности при найме сотрудников

Google стала очередной крупной американской компанией, отказавшейся от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при найме новых сотрудников.

Google стала очередной крупной американской компанией, отказавшейся от политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) при найме новых сотрудников.

Об этом передает Report со ссылкой на ВВС.

Кроме того, технологический гигант пересматривает и другие свои инициативы в этой сфере.

“Мы стремимся создать рабочее место, где все наши сотрудники смогут добиться успеха и иметь равные возможности. Мы обновили формулировки в нашем годовом отчете для инвесторов, чтобы отразить это”, - заявил представитель Google.

С 2021 по 2024 год в отчетах компания заявляла о стремлении сделать принципы DEI неотъемлемой частью своей работы. Однако в последнем отчете, опубликованном в среду, эта формулировка отсутствует.

Google стала очередной крупной корпорацией, изменившей курс в отношении политики разнообразия. Ранее свои DEI-программы свернули Meta, Amazon, Pepsi, McDonald’s, Walmart и другие.

Президент США Дональд Трамп и его сторонники регулярно критиковали политику DEI. С момента возвращения в Белый дом Трамп распорядился исключить подобные инициативы из деятельности государственных ведомств.