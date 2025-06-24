СМИ: Глава СНБ Израиля ведет прямые переговоры с Сирией

Глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби признал, что лично участвует в прямых переговорах с Сирией.

Глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби признал, что лично участвует в прямых переговорах с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщила газета Israel Hayom.

По ее информации, это заявление Ханегби сделал 22 июня на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороне. Там же он заявил, что Сирия вместе с Ливаном являются "кандидатами на нормализацию отношений" с Израилем в рамках так называемых Авраамовых соглашений, отмечает газета.

"Ведется прямой ежедневный диалог на всех уровнях между Израилем и режимом в Сирии. Я веду его там с сирийскими официальными лицами", - приводит издание слова Ханегби. По версии главы СНБ, "у Израиля и Сирии много общего".

По данным Israel Hayom, один из участников заседания из числа депутатов задал Ханегби вопрос о том, готов ли будет Израиль вывести войска из буферной зоны на Голанах, если отношения с Дамаском начнут налаживаться. "Если произойдет нормализация, мы рассмотрим эту возможность", - ответил глава СНБ.