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СМИ: Глава СНБ Израиля ведет прямые переговоры с Сирией

СМИ: Глава СНБ Израиля ведет прямые переговоры с Сирией Глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби признал, что лично участвует в прямых переговорах с Сирией.
Другие страны
24 июня 2025 г. 19:41
СМИ: Глава СНБ Израиля ведет прямые переговоры с Сирией

Глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби признал, что лично участвует в прямых переговорах с Сирией.

Как передает Report, об этом сообщила газета Israel Hayom.

По ее информации, это заявление Ханегби сделал 22 июня на закрытом заседании парламентского комитета по иностранным делам и обороне. Там же он заявил, что Сирия вместе с Ливаном являются "кандидатами на нормализацию отношений" с Израилем в рамках так называемых Авраамовых соглашений, отмечает газета.

"Ведется прямой ежедневный диалог на всех уровнях между Израилем и режимом в Сирии. Я веду его там с сирийскими официальными лицами", - приводит издание слова Ханегби. По версии главы СНБ, "у Израиля и Сирии много общего".

По данным Israel Hayom, один из участников заседания из числа депутатов задал Ханегби вопрос о том, готов ли будет Израиль вывести войска из буферной зоны на Голанах, если отношения с Дамаском начнут налаживаться. "Если произойдет нормализация, мы рассмотрим эту возможность", - ответил глава СНБ.

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Версия на английском языке Hanegbi: Israel in direct daily contact with Syria, exploring normalization
Версия на азербайджанском языке KİV: İsrailin Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Suriya ilə birbaşa danışıqlar aparır

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