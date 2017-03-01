СМИ: Глава предвыборного штаба Фийона подал в отставку

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона Патрик Стефанини подал в отставку, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно информации газеты Le Figaro от двух партийных источников издания, 63-летний Стефанини подал свое заявление Фийону. "Отставка еще не принята", - отметил один из источников.

В среду утром Фийон должен был посетить Сельскохозяйственную выставку в экспоцентре у Версальских ворот в Париже, однако в последний момент отменил свой визит, не объясняя причин. В полдень Фийон выступит в своем предвыборном штабе с официальным заявлением для прессы.

Также стало известно, что Франсуа Фийон и его супруга Пенелопа, по всей вероятности, получили повестки в суд по делу о хищении государственных средств и фиктивном трудоустройстве. По данным издания, они обязаны явиться в суд 15 и 18 марта соответственно.