СМИ: Глава МИД Ирана посетит Пакистан на этой неделе

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф посетит Пакистан на этой неделе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник издание Express Tribune.

Как сообщил изданию источник в МИД Пакистана, Зариф приедет в Исламабад до конца этой недели, однако окончательно дата пока не согласована.

Планируется, что Зариф встретится с руководством Пакистана и проведет официальные переговоры с советником по национальной безопасности и международным делам Сартаджем Азизом. Стороны обсудят сотрудничество в области торговли и бизнеса ввиду снятия экономических санкций с Ирана после достижения "шестеркой" договоренностей по ИЯП. Пакистанская сторона надеется, что снятие санкций будет способствовать окончанию строительства газопровода Иран - Пакистан.

Кроме того, Пакистан и Иран обсудят региональные проблемы, включая угрозу "Исламского государства".

Как ожидается, после Пакистана Зариф может также посетить Турцию, Ливан и Индию.