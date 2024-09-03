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СМИ: Глава ЕК потребовала выдвигать женщин на посты еврокомиссаров

СМИ: Глава ЕК потребовала выдвигать женщин на посты еврокомиссаров Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от стран Еврооюза выдвигать женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК.
Другие страны
3 сентября 2024 г. 09:31

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен потребовала от стран Еврооюза выдвигать женщин на посты еврокомиссаров в новом составе ЕК.

Как передает Report, об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди европейских чиновников.

Издание пишет, что глава ЕК таким образом пытается не допустить потенциального унижения от составления команды, где преобладают мужчины.

Трое дипломатов ЕС заявили, что фон дер Ляйен оказывала давление как минимум на пять стран ЕС, включая Мальту и Словению. Она также настаивала на выдвижении двух потенциальных еврокомиссаров обоих полов, чтобы в будущем выбрать между ними.

Газета отмечает, что если фон дер Ляйен не сможет придерживаться гендерного равенства в новом составе ЕК, она таким образом не выполнит одну из своих целей, заявленных несколько месяцев назад на европейских выборах.

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