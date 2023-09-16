О нас

СМИ: Глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием

СМИ: Глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард изъяла телефоны у 26 членов совета управляющих, чтобы избежать утечек.
Другие страны
16 сентября 2023 г. 17:59
СМИ: Глава ЕЦБ забрала телефоны у членов совета управляющих перед заседанием

Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард изъяла телефоны у 26 членов совета управляющих, чтобы избежать утечек.

Как передает Report, об этом сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

Агентство пишет, что инцидент произошел в ходе заседания, на котором было объявлено, что вице-президент Бундесбанка Клаудия Бух возглавит надзорный орган ЕЦБ — Единый наблюдательный совет.

Собеседники агентства сообщили, что членам совета вернули телефоны после того, как кандидатура госпожи Бух была одобрена.

По словам источников, госпожа Лагард решила забрать телефоны в связи с тем, что новость о назначении действующего главы Единого набсовета Андреа Энрии в 2018 году попала в СМИ до официального сообщения.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Türkiyə Yunanıstanın qəbul etmədiyi 48 qanunsuz miqrantı xilas edib
Türkiyə Yunanıstanın qəbul etmədiyi 48 qanunsuz miqrantı xilas edib
16 Sentyabr , 2023 17:47
Türkiyə Ordusu İraqın şimalında əməliyyat keçirib, 6 terrorçu zərərsizləşdirilib
Türkiyə Ordusu İraqın şimalında əməliyyat keçirib, 6 terrorçu zərərsizləşdirilib
16 Sentyabr , 2023 17:20
Peruda gecə klubunun yaxınlığında partlayış olub
Peruda gecə klubunun yaxınlığında partlayış olub
16 Sentyabr , 2023 15:41
“Əfqanıstan İslam Əmirliyi” Azərbaycanın Kabildəki səfirliyinin işini təmin etməyə hazırdır
“Əfqanıstan İslam Əmirliyi” Azərbaycanın Kabildəki səfirliyinin işini təmin etməyə hazırdır
16 Sentyabr , 2023 14:38
Rusiya avtomobillərinin Finlandiyaya girişinə qadağa qüvvəyə minib
Rusiya avtomobillərinin Finlandiyaya girişinə qadağa qüvvəyə minib
16 Sentyabr , 2023 12:27
İrandan Qərbin sanksiyalarına cavab: Təkrar və mənasızdır
İrandan Qərbin sanksiyalarına cavab: Təkrar və mənasızdır
16 Sentyabr , 2023 11:37
“SpaceX” növbəti “Starlink” internet peyklərini orbitə çıxarıb
“SpaceX” növbəti “Starlink” internet peyklərini orbitə çıxarıb
16 Sentyabr , 2023 10:18
Meksika “Sinaloa” kartelinin liderini ABŞ-a ekstradisiya edib
Meksika “Sinaloa” kartelinin liderini ABŞ-a ekstradisiya edib
16 Sentyabr , 2023 09:44
Hindistanda virus səbəbindən təhsil müəssisələrinin bağlanması müddəti uzadılıb
Hindistanda virus səbəbindən təhsil müəssisələrinin bağlanması müddəti uzadılıb
16 Sentyabr , 2023 08:39
ABŞ-da təyyarə qəzası olub, ölən və xəsarət alan var
ABŞ-da təyyarə qəzası olub, ölən və xəsarət alan var
16 Sentyabr , 2023 07:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi