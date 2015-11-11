СМИ: Германские спецслужбы прослушивали телефон главы МИД Франции

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Очередной "шпионский скандал" разгорается в Париже.

Как сообщает Report со ссылкой на Le Monde, разведка ФРГ прослушивала телефонные разговоры главы МИД Франции Лорана Фабиуса, а также высокопоставленных представителей из окружения министра и администрации президента в Елисейском дворце.

"Лоран Фабиус был на "прослушке" Федеральной разведывательной службы", - пишет влиятельная французская газета со ссылкой на конфиденциальные источники.

"Если это так, то это в высшей степени неприятно. Мы затронем этот вопрос с представителями Германии", - заявил Фабуис, комментируя просочившуюся в СМИ информацию.