СМИ: Германские компании почти вдвое сократили инвестиции в США в 2025 году

Германские компании практически вдвое сократили инвестиции в США в первый год второго президентского срока американского лидера Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на исследование, проведенное Институтом германской экономики в Кёльне (IW).

По его данным, с февраля по ноябрь 2025 года компании ФРГ инвестировали в США около €10,2 млрд, что примерно на 45% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Тогда данный показатель составлял примерно €19 млрд. Поскольку прямые инвестиционные потоки часто сильно колеблются, исследователи также сравнили эти цифры со средним значением за тот же период с 2015 по 2024 год, которое достигало порядка €13,4 млрд.

"Даже по сравнению с этим показатель с момента вступления Трампа в должность снизился более чем на 24%", - отметила эксперт IW по внешней торговле Самина Султан. Экспорт Германии в США, по оценке экономистов, также снизился: поставки сократились на 8,6% с февраля по октябрь 2025 года по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это, как подчеркнули в институте, является самым резким падением с 2010 года, за исключением периода пандемии COVID-19.

Спад в 2025 году был вызван не только американскими пошлинами, но и, вероятно, также является следствием девальвации доллара, указали эксперты. В институте заметили, что компании обеспокоены изменением торговой политики США и угрозами введения дополнительных пошлин. Неопределенность, вызванная изменениями в политике Трампа, как считает Султан, заставляет компании, которые обычно принимают инвестиционные решения на несколько лет вперед, занимать выжидательную позицию.

Данные по секторам также продемонстрировали более резкое снижение экспорта автомобилей и автозапчастей (почти на 19%), в то время как экспорт машиностроительной продукции снизился на 10%, а химической продукции - упал более чем на 10%. Исследователи заявили, что это привело к негативным последствиям по обе стороны Атлантики. По словам экспертов, пошлины повысили себестоимость продукции в США.