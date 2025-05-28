СМИ: Германия может передать Украине РСЗО MARS II и очередные системы IRIS-T

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время визита Владимира Зеленского в Берлин может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время сегодняшнего визита Владимира Зеленского в Берлин может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Bild.

В частности, Германия может предоставить реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS II с ракетами. Пять таких систем уже были переданы Украине в 2022 году. Кроме того, по информации Bild, правительство ФРГ планирует выделить значительные финансовые средства на поддержку украинской оборонной промышленности, а именно на разработку крылатых ракет дальностью до 2,5 тыс. км.

Германия также ведет переговоры о передаче Украине новых систем ПВО IRIS-T. Однако, если и будет принято положительное решение, их поставки начнутся не раньше конца 2020-х гг., пишет газета.