СМИ: Германия готовит санкции против США

Германия готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против "Северного потока - 2".

Как передает Report, об этом пишет Bloomberg.

"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток - 2" с помощью дополнительных санкций", - пишет издание.

Отмечается, что Меркель может оказать давление на ЕС, чтобы предпринять общие действия.

Строительство российского газопровода "Северный поток - 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.