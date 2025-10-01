СМИ: G7 приблизились к совместному усилению санкций против России

Страны "Группы семи" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приблизились к договоренности о значительном усилении санкций против России.

Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления министров финансов G7.

Согласно информации, министры финансов "Группы семи" должны в среду выступить с совместным заявлением, которое, в частности, будет касаться дальнейшего давления на Россию и поддержки Украины.

"Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для значительного скоординированного усиления мер, чтобы поддержать устойчивость Украины и критически ослабить способность России вести войну против Украины", – говорится в заявлении.

Там также указывается, что G7 работает над рядом вариантов, которые включают новые меры в отношении ключевых секторов экономики России, таких как энергетика, финансы и военная промышленность.

Также речь идет о возможности усилить ограничения против стран и организаций, которые способствуют военным усилиям Москвы и помогают ей обходить санкции.