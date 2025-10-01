Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    СМИ: G7 приблизились к совместному усилению санкций против России

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 17:25
    СМИ: G7 приблизились к совместному усилению санкций против России

    Страны "Группы семи" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) приблизились к договоренности о значительном усилении санкций против России.

    Как передает Report, об этом сообщает со ссылкой на агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления министров финансов G7.

    Согласно информации, министры финансов "Группы семи" должны в среду выступить с совместным заявлением, которое, в частности, будет касаться дальнейшего давления на Россию и поддержки Украины.

    "Мы согласны с необходимостью действовать сообща и считаем, что сейчас настало время для значительного скоординированного усиления мер, чтобы поддержать устойчивость Украины и критически ослабить способность России вести войну против Украины", – говорится в заявлении.

    Там также указывается, что G7 работает над рядом вариантов, которые включают новые меры в отношении ключевых секторов экономики России, таких как энергетика, финансы и военная промышленность.

    Также речь идет о возможности усилить ограничения против стран и организаций, которые способствуют военным усилиям Москвы и помогают ей обходить санкции.

    G7 Россия Украина российско-украинская война

    Последние новости

    18:47

    В Афганистане восстановили мобильную связь и интернет

    Другие страны
    18:40

    Задержаны главы организаций, выпускавших фальшивые ордена и медали

    Происшествия
    18:39

    Вынесен приговор экс-главе финслужбы МО за присвоение 6 млн манатов

    Происшествия
    18:35

    Педро Санчес: Гибридная война России направлена против всей Европы

    Другие страны
    18:28

    Минэкологии Азербайджана и FAO обсудили вопросы окружающей среды

    Экология
    18:16

    В результате происшествия в церкви в Эфиопии число погибших возросло до 36 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    18:04

    IFC: Азербайджану нужны фискальные и нефискальные стимулы для перехода к "зеленым зданиям"

    Инфраструктура
    17:55

    ХАМАС запросит у США и посредников гарантии по выводу войск Израиля из Газы

    Другие страны
    17:39

    Регистрация на первый в истории Азербайджана IRONMAN начнется в конце октября

    Спорт
    Лента новостей