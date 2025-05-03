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СМИ: Фицо в последние дни несколько раз отменил рабочую программу

СМИ: Фицо в последние дни несколько раз отменил рабочую программу Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, в прошедшие дни несколько раз отменил свою рабочую программу в последний момент.
Другие страны
3 мая 2025 г. 12:06
СМИ: Фицо в последние дни несколько раз отменил рабочую программу

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, переживший год назад покушение, в прошедшие дни несколько раз отменил свою рабочую программу в последний момент.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил новостной портал Tvnoviny.

Фицо отказался от участия в торжествах по случаю Первомая в Словакии. Он также не смог, как намеревался, выразить солидарность с трудящимися, отработав ночную смену в качестве рабочего на хлебозаводе в городе Нитра (западная часть республики). Были перенесены сроки его лекции для студентов Оксфордского университета в Великобритании. О причинах изменений в программе главы правительства официальные источники не информируют.

Между тем этими причинами, согласно порталу, являются возникшие после покушения серьезные проблемы со здоровьем Фицо, о которых он сам неоднократно говорил. Премьер, в частности, отказался от участия в телепрограмме с экс-президентом Чехии Милошем Земаном, который недавно посетил Словакию.

Покушение на Фицо было совершено 15 мая 2024 года в городе Гандлова на западе Словакии. В него стрелял писатель-пенсионер Юрай Цинтула, взятый под стражу до вынесения приговора суда. Премьер получил несколько ранений, перенес серию операций и лишь в июле смог вернуться к исполнению должностных обязанностей. Фицо 10 апреля проинформировал, что ему предстоит перенести дополнительные хирургические операции.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Fitso son günlərdə bir neçə dəfə iş proqramını ləğv edib

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