СМИ: Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против России

Очередной пакет санкций Евросоюза против России, в который войдут торговые ограничения, пошлины на сельхозпродукцию, могут принять в 2025 году.

Очередной пакет санкций Евросоюза против России, в который войдут торговые ограничения, пошлины на сельхозпродукцию, могут принять в 2025 году.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который надеется принять в начале следующего года... до символической даты 24 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот пакет могут войти дальнейшие ограничения на торговлю, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.