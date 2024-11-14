СМИ: Евросоюз планирует принять очередной пакет санкций против России

Очередной пакет санкций Евросоюза против России, в который войдут торговые ограничения, пошлины на сельхозпродукцию, могут принять в 2025 году.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
"ЕС также работает над более крупным пакетом санкций, который надеется принять в начале следующего года... до символической даты 24 февраля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот пакет могут войти дальнейшие ограничения на торговлю, а также пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.