СМИ: Эсминец ВМС США вновь попал под обстрел близ Йемена

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/Американский эсминец USS Mason, действующий близ берегов Йемена, а также сопровождающий его десантный транспортный корабль USS Ponce вновь подверглись обстрелу ракетами с контролируемой повстанцами-хуситами территории Йемена. Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По информации должностных лиц США, ни один из кораблей не получил повреждения, однако эсминец ответил "оборонительным залпом".

Первый подобный инцидент произошел в понедельник, ракеты также не достигли своей цели. В Пентагоне тогда заявили, что будут рассматривать применение ответных мер.

"Корабль США Mason в 60-минутный период зафиксировал две приближающиеся ракеты, находясь в Красном море у берегов Йемена. Обе ракеты упали в воду, не достигнув судна", - сказал в понедельник представитель минобороны США, капитан ВМС Джефф Дэвис.

Дэвис уточнил, что миноносец не получил никаких повреждений, раненых среди экипажа нет.