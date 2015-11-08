​СМИ: ЕС вернет десятки тысяч беженцев обратно в Африку

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Брюссель намерен создать специальный фонд, средства которого пойдут африканским правительствам на то, чтобы они приняли обратно десятки тысяч беженцев и создали для них приемлемые условия жизни.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Sunday Telegraph со ссылкой на свои источники.

Объем финансовой помощи континенту составит до 2 млрд долларов.

"Министры государств-членов ЕС разработали радикальный план урегулирования нынешнего кризиса", - сообщает издание. Его собеседники в Брюсселе признают: ЕС готов пойти на значительные финансовые расходы, лишь бы "отправить обратно" хотя бы "некоторых из 800 тысяч" выходцев из африканских стран, включая Эфиопию, Судан, Уганду и Кению. Ожидается, что уже в ближайшее время будет создан специальный "целевой фонд".

При этом европейские руководители понимают, что правительства неблагополучных республик не примут обратно с легкостью десятки тысяч человек. Судя по всему, намечается некоторая "сделка" по обмену "нежелательных" беженцев на "высококвалифицированные" кадры, что предполагает вероятные визовые послабления для тысяч студентов, медиков и бизнесменов из Африки.