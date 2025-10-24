СМИ: ЕС рассматривает возможность запрета на операции с "ЛУКОЙЛ"
- 24 октября, 2025
- 11:20
Европейский союз изучает возможность свести на нет связи с российской нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ".
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Politico.
"Высокопоставленный чиновник сообщил, что в ЕС намерены "освободиться" от российской энергетической фирмы "ЛУКОЙЛ", против которой США недавно ввели санкции, но которая не вошла в список 19-го пакета санкций ЕС против России", - отмечает издание.
По данным источника, Евросоюз прорабатывает вариант введения запрета на операции с этой российской компанией.
При этом собеседник Politico подчеркнул, что "ЛУКОЙЛ" - частная компания, и сохраняет широкое присутствие в Европе. В частности, владеет нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии, а также сетью розничной торговли топливом на континенте: "Прежде чем мы сможем в полной мере ввести санкции, нам нужно найти способ избавиться от этих объектов".
Отметим, что в ночь на 23 октября министерство финансов США объявило о дополнительных санкциях против России, в рамках которых меры введены в отношении нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", а также их дочерних структур.