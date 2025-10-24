Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет SOCGOV 2025
    СМИ: ЕС рассматривает возможность запрета на операции с "ЛУКОЙЛ"

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 11:20
    СМИ: ЕС рассматривает возможность запрета на операции с ЛУКОЙЛ

    Европейский союз изучает возможность свести на нет связи с российской нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ".

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Politico.

    "Высокопоставленный чиновник сообщил, что в ЕС намерены "освободиться" от российской энергетической фирмы "ЛУКОЙЛ", против которой США недавно ввели санкции, но которая не вошла в список 19-го пакета санкций ЕС против России", - отмечает издание.

    По данным источника, Евросоюз прорабатывает вариант введения запрета на операции с этой российской компанией.

    При этом собеседник Politico подчеркнул, что "ЛУКОЙЛ" - частная компания, и сохраняет широкое присутствие в Европе. В частности, владеет нефтеперерабатывающими заводами в Болгарии и Румынии, а также сетью розничной торговли топливом на континенте: "Прежде чем мы сможем в полной мере ввести санкции, нам нужно найти способ избавиться от этих объектов".

    Отметим, что в ночь на 23 октября министерство финансов США объявило о дополнительных санкциях против России, в рамках которых меры введены в отношении нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ", а также их дочерних структур.

    "Лукойл" Евросоюз США санкции операции
    Лента новостей