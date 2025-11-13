Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    СМИ: ЕС предложит США план дальнейшей реализации торгового соглашения

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 06:06
    Европейский союз намерен предложить США план реализации следующего этапа торгового соглашения, достигнутого летом.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    По их сведениям, план будет сосредоточен на импортных пошлинах, доступе европейских товаров на американский рынок, цифровой торговле.

    Проект предусматривает создание рабочей группы, которая будет контролировать закупки Евросоюзом американских чипов и сжиженного природного газа.

    Напомним, что 27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп договорились, что Вашингтон с 1 августа установит пошлины в размере 15% примерно на 75% ввозимых в США европейских товаров вместо 30-процентных пошлин на весь импорт из Европы, которые угрожал ввести Белый дом. При этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. Еврокомиссия обещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в экономику США.

    KİV: Avropa İttifaqı ABŞ-yə ticarət sazişinin gələcək icrası ilə bağlı plan təklif edəcək

