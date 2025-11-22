СМИ: ЕС и Украина пытаются внести правки в мирный план США до 27 ноября

Президент Владимир Зеленский вместе с европейскими лидерами пытаются успеть отредактировать пункты мирного плана США до 27 ноября, чтобы они были справедливыми для Киева.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По информации агентства, европейские лидеры пытаются выиграть для Украины больше времени, чтобы разработать новое соглашение о прекращении огня с Россией до наступления крайнего срока 27 ноября.

Дональд Трамп предлагает 28-пунктный мирный план, согласно которому Украина должна признать Крым, Донбасс и другие захваченные территории частью России. Киев, по этому плану, отказывается от курса на вступление в НАТО, но может рассчитывать на более тесную экономическую интеграцию, включая потенциальное сближение с ЕС. В обмен Москва получает частичное снятие санкций и возможность возвращения в формат G8. План также предусматривает перевод Запорожской АЭС под международный контроль с распределением вырабатываемой энергии между Россией и Украиной и сокращение украинской армии. Восстановление страны предполагается финансировать, в том числе, за счет замороженных российских активов, хотя конкретика пока туманна. Критики видят в документе набор уступок, который играет на руку Москве и подрывает суверенитет Киева.